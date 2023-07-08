Глава СКР приказал возбудить уголовное дело по строительству бизнес-центра в частном секторе Челябинска

Противостояние застройщика и жителей поселка Колхозный в Челябинске доросло до уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал ряд поручений по информации о нарушении прав жителей поселка Колхозный в Челябинске.

«В социальной сети и СМИ сообщается о нарушении прав жителей поселка Колхозный города Челябинска. На территории частного сектора ООО «Мистраль» построило офисное здание сети магазинов алкогольной продукции «Красное & Белое». Ранее часть земель в микрорайоне была переведена из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую, однако публичные слушания по данному поводу проходили без учета мнения общественности. С целью дальнейшей застройки территории представили организации принуждают местных жителей продавать домовладения по цене ниже рыночной, с чем они не согласны, так как за предложенную сумму равнозначное жилье приобрести невозможно», – рассказали представители силового ведомства.

Напомним, публичные слушания по проекту строительства, инициированному компанией «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое»), дважды заканчивались скандалом.

Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой в семь этажей планируется построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагает оборудование рядом с семиэтажкой парковки. По уверениям застройщика, новая постройка появится на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга у жителей поселка Колхозный. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет. Например, горожане уверены, что строительный забор может едва ли не полностью перегородить улицу Джамбула. Между тем, именно по ней дети жителей поселка направляются в школу.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка тоже не вызывает восторга у обитателей поселка.

Несмотря на громкие протесты жителей, городские власти признали слушания состоявшимися, а затем и утвердили изменения в градостроительной документации, позволяющие начать подготовку к строительству.

Ранее Александр Бастрыкин уже поставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Челябинской области проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. В настоящее время это решение отменено, проводится дополнительная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, глава ведомства дал указание П.Г. Решетникову возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ходе и результатах его расследования», – сообщили в силовом ведомстве.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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