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Суббота, 8 июля 2023, 17:45 мск

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На Южном Урале возбудят еще одно «строительное» уголовное дело

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело по застройке берега Чебаркуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением жителей Челябинской области.

Это стало реакцией на повторное видеообращение жителей Чебаркуля к главному следователю России. «Граждане выражают несогласие со строительством ООО СЗ «Жилгражданстрой» жилого микрорайона на берегу озера Чебаркуля, – рассказали в силовом ведомстве. – Дальнейшее проведение работ может привести к обмелению водоема и экологическому бедствию. Застройщик продолжает работы по возведению микрорайона, в чем неравнодушные граждане усматривают коррупционную составляющую. Под видом реконструкции дороги к местному историко-этнографическому комплексу «Крепость» указанная компания незаконно прокладывает новый транспортный путь к строящимся объектам. Работы ведутся с нарушениями: электроопоры и стойки газопровода устанавливаются в непосредственной близости к частным домовладениям, что может привести к аварийной ситуации».

Напомним, в мае стало известно о доследственной проверке стройки после обращения южноуральцев к Александру Бастрыкину. Авторы жалобы выражали беспокойство предстоящим строительством на берегу озера Чебаркуль 30 десятиэтажных домов.

По словам южноуральцев, у них и сейчас происходят постоянные перебои с электричеством, а сети водоканала изношены на 95%. Сказывается подготовка к застройке и на состоянии питьевого озера, из-за чего его площадь сокращается, а в воду попадает строительный мусор.

Однако, как сообщает Информационный центр при СК России, по результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Хотя по сообщению о неправомерном строительстве автодороги начали процессуальную проверку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по всем озвученным в видеообращении доводам и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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