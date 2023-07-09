В Челябинской области закрыли движение автотранспорта из-за ралли

Из-за международного ралли в центре Челябинской области закрыли движение на весь день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения международного ралли «Шелковый путь», с утра воскресенья, 9 июля, временно закрыто транспортное сообщение по дорогам Пластовского района.

Движение автомобилей закрыто по трассе село Степнинское – село Степное, по проселочным дорогам села Степное по правой стороне автодороги Степнинское-Степное от реки Курасан на протяжении 4 километров, а также по правой стороне от трассы Южноуральск – Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров.

Ограничения будут действовать до 19 часов 9 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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