Фурам запретили проезд по дорогам Южного Урала

В Челябинской области ввели ограничения движения грузовиков на ближайшие три дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с аномально высокой температурой воздуха продлевается временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автодорогах регионального значения с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием.

Ограничения будут действовать в течение 10-12 июля. С 8:00 до 22:00 ежедневно.

По прогнозу синоптиков, аномальная жара продержится на Южном Урале до середины недели. Сегодня, 10 июля, днем в регионе ожидается температура +33, +38 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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