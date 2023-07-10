Медики или айтишники: в южноуральских вузах посчитали число бюджетных мест по различным специальностях

10 тысяч 758 бюджетных мест выделено в вузах Челябинской области на 2023 – 2024 учебный год. Получить высшее образование можно в 28 учебных заведениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего бюджетных мест, как всегда, в крупнейшем вузе региона –ЮУрГУ. По платным местам лидирует ЧелГУ – 1866, что в 2 раза превышает количество бюджетных.

Наибольше количество бюджетных мест предлагается по следующим специальностям:

«Лечебное дело» – 355 (ЮУГМУ);

«Агроинженерия» – 190 (ЮУГАУ);

«Педиатрия» – 188 (ЮУГМУ);

«Электроэнергетика и электротехника» – 140 (ЮУрГУ);

«Ветеринария» – 125 (ЮУГАУ);

«Строительство» – 120 (ЮУрГУ);

«Информатика и вычислительная техника (обработка данных и методы искусственного интеллекта, вычислительные машины, комплексы, системы и сети)» – 114 (ЮУрГУ);

«Биология» – 80 (ЧелГУ);

«Прикладная математика и информатика» – 72 (ЧелГУ).

По отдельным популярным направлениям подготовки в вузах преимущественно предусмотрено обучение и на платной основе:

«Экономика», «Экономическая безопасность»: ЧелГУ – 115 мест, ЮУрГУ – 95 мест;

«Таможенное дело»: ЧелГУ – 105 мест; ЮУрГУ – 75 мест;

«Юриспруденция»: ЮУрГУ – 87 мест, ЧелГУ – 70 мест;

«Менеджмент»: ЧелГУ – 85 мест; ЮУрГУ – 42 места.

«Нововведение приемной кампании – при подаче заявления абитуриенты устанавливают специальностям приоритетность для зачисления», – отмечают в Контрольно-счетной палате Челябинской области. И напоминают, что в

зависимости от выбранного ВУЗа можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ:

за золотой значок ГТО – от 3 до 10 баллов;

за золотую медаль – 10 баллов;

за портфолио – до 10 баллов;

за волонтерство – до 10 баллов.

Кроме того, в этом году для поступления в ВУЗы предусмотрена отдельная квота для детей военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции.

Прием документов в вузы завершается 25 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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