Медики или айтишники: в южноуральских вузах посчитали число бюджетных мест по различным специальностях

10 тысяч 758 бюджетных мест выделено в вузах Челябинской области на 2023 – 2024 учебный год. Получить высшее образование можно в 28 учебных заведениях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего бюджетных мест, как всегда, в крупнейшем вузе региона –ЮУрГУ. По платным местам лидирует ЧелГУ – 1866, что в 2 раза превышает количество бюджетных.
Наибольше количество бюджетных мест предлагается по следующим специальностям:
- «Лечебное дело» – 355 (ЮУГМУ);
- «Агроинженерия» – 190 (ЮУГАУ);
- «Педиатрия» – 188 (ЮУГМУ);
- «Электроэнергетика и электротехника» – 140 (ЮУрГУ);
- «Ветеринария» – 125 (ЮУГАУ);
- «Строительство» – 120 (ЮУрГУ);
- «Информатика и вычислительная техника (обработка данных и методы искусственного интеллекта, вычислительные машины, комплексы, системы и сети)» – 114 (ЮУрГУ);
- «Биология» – 80 (ЧелГУ);
- «Прикладная математика и информатика» – 72 (ЧелГУ).
По отдельным популярным направлениям подготовки в вузах преимущественно предусмотрено обучение и на платной основе:
- «Экономика», «Экономическая безопасность»: ЧелГУ – 115 мест, ЮУрГУ – 95 мест;
- «Таможенное дело»: ЧелГУ – 105 мест; ЮУрГУ – 75 мест;
- «Юриспруденция»: ЮУрГУ – 87 мест, ЧелГУ – 70 мест;
- «Менеджмент»: ЧелГУ – 85 мест; ЮУрГУ – 42 места.
«Нововведение приемной кампании – при подаче заявления абитуриенты устанавливают специальностям приоритетность для зачисления», – отмечают в Контрольно-счетной палате Челябинской области. И напоминают, что в
зависимости от выбранного ВУЗа можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ:
- за золотой значок ГТО – от 3 до 10 баллов;
- за золотую медаль – 10 баллов;
- за портфолио – до 10 баллов;
- за волонтерство – до 10 баллов.
Кроме того, в этом году для поступления в ВУЗы предусмотрена отдельная квота для детей военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции.
Прием документов в вузы завершается 25 июля.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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