В Челябинске стартует четвертый этап опрессовок

Полтысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четвертый этап гидравлических испытаний начнется завтра, 11 июля. Продлится он до 25 июля. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Без горячего водоснабжения останутся 575 многоквартирных домов, 47 дошкольных, 23 учебных и 14 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

С перечнем домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения в связи с проведением 4 этапа гидравлических испытаний, а также обслуживаемых локальными котельными, можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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