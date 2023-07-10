В Челябинске начался второй этап зачисления в первые классы

В Челябинске завершился первый этап приема в первые классы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 31 марта по 30 июня принимались заявления от родителей детей, живущих на закрепленной за школой территорией, а также от имеющих право на предоставление места во внеочередном и первоочередном порядке. Кроме того, преимущественное право приема в конкретные образовательные организации имели дети, чьи братья и сестры уже учатся в данном заведении.

По данным мэрии, на первом этапе в школы записали 14 тысяч 301 ребенка.

Поскольку в первых классах осталось еще 3 тысячи 279 свободных мест, с 6 июля стартовал второй этап. Заявиться на эти места могут все желающие. За минувшую неделю поданы 1 тысяча 205 заявлений. Этот этап продлиться до 5 сентября, либо пока не закончатся места.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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