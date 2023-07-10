В Челябинске вынесли приговор бывшему замминистра экологии региона, подозреваемому в сговоре с промышленниками

Вынесен приговор бывшему замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня 2021 года чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Гособвинение настаивает, что в августе 2020 года чиновник вместе с прессой нагрянул на территорию промышленного предприятия, представив это как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия.

Однако, по версии следствия, занимавший на тот момент пост заместителя министра экологии Виталий Безруков предупредил об инспекции руководство комбината и договорился с охраной, чтобы его с журналистами на предприятие не пустили.

«Он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы», – заявили в прокуратуре Челябинской области.

В июле 2021 года в СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах появилась информация о сотнях миллионах рублей, якобы, переведенных на счета созданного Безруковым благотворительного фонда «Моя планета» металлургическими предприятиями Челябинской и Свердловской областей. Безруков это категорически отрицал, как и наличие личного коттеджа в водоохранной зоне озера в Чебаркуле. По его словам, дом принадлежит родителям жены и куплен на средства от продажи недвижимости в Уфе, а кольцо Тиффани, которое он подарил супруге, приобретено на премию.

Следствие по делу чиновника велось год, еще столько же длилось судебное разбирательство. Обвинение запросило для него 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти Российской Федерации на 3 года.

Сегодня Калининский районный суд Челябинска огласил приговор: бывшего заместителя министра экологии региона признали виновным по части 1 статьи 286 УК РФ. Безрукову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

При этом Безрукову зачтут содержание под стражей на время следствия. Сам он намерен обжаловать вердикт – на это у него есть 15 суток.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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