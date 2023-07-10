В Челябинской области педагог избивала воспитанниц интерната. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области воспитатель школы-интерната избивала и издевалась над воспитанницами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шум по поводу странных методов воспитания в социальном учреждении подняла старшая сестра одной из девочек, оказавшейся в соцучреждении. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«К нам обратилась старшая сестра девочки, являющейся воспитанницей школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она рассказала о том, что воспитатель учреждения к подопечным, в том числе к ее сестре, применяет недопустимые меры воспитания: унижает, оскорбляет, может ударить. При этом многочисленные жалобы директору учреждения оказались безрезультатны», – сообщает омбудсмен.

В ходе бесед с воспитанницами факты, указанные в обращении, подтвердились. Все опрошенные дети сообщили о неоднократных унижениях, оскорблениях и физическом насилии со стороны воспитателя.

Итоги проверки передали в следственное управление СКР по Челябинской области, было возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната. В настоящее время педагог в учреждении уже не работает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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