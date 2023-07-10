Четыре человека погибли на водоемах Южного Урала в минувшие выходные

В прошедшие выходные утонули четверо южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, сразу несколько трагических происшествий на воде произошло в регионе в предыдущие два дня.

Два дня спасатели-водолазы Мобильного отряда областной ПСС вели поиск мужчины, утонувшего в реке Миасс.

ЧП произошло в субботу, 8 июля. В районе поселка Полетаево (Копейск) во время купания на одном из стихийных пляжей два человека попали в водоворот. 16-летнего юношу очевидцы успели спасти, а его отец выплыть так и не смог.

Только в воскресенье в ходе поиска водолазной станцией тело 50-летнего мужчины было обнаружено в 15 метрах от берега, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции. Как рассказали водолазы, именно в этом месте на дне оказалась яма глубиной свыше 5 метров, дно заилено, завалено затопленными стволами деревьев и полуразрушенными конструкциями мостовых опор.

Почти пять часов упорного поиска потребовалось спасателям Миасского отряда поисково-спасательной службы, чтобы найти тело еще одного утонувшего мужчины.

Очевидцы происшествия, «отдыхавшие» на берегу пруда Светлый (микрорайон Мелентьевка, Миасс), видели, как во время купания ушел под воду один из их сотрапезников. О ЧП сообщили спасателям.

Те обследовали пруд с лодки, с применением «кошек». Через несколько часов из глубокого придонного слоя ила удалось поднять на поверхность тело погибшего, 54-летнего местного жителя.

В Аргаяшском районе, в деревне Большая Усманова, мужчина утонул в местном водоеме. Еще до прибытия дежурной смены местные жители смогли самостоятельно извлечь тело погибшего на берег.

«В эти минуты областные спасатели ведут работы по транспортировке еще одного утонувшего. Жители села Архангельское сообщили об одежде и личных вещах, оставленных на берегу, и теле человека, неподвижно лежащего на поверхности реки Биргильда», – рассказали в пресс-службе ПСС.

Всего за минувшую неделю спасателями областной ПСС выполнено 44 поисково-спасательных работы, 13 из которых проведены на акваториях области. Спасено 17 человек, обнаружено погибшими – 4.

Достаточно сложной остается ситуация на водоемах Челябинска. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, на прошедшей неделе здесь произошло 12 ЧП. 15 человек спасли из воды, семеро из них – дети.

Челябинск, Виктор Елисеев

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