Директор структуры ЮУрГГПУ не смогла смягчить условия ареста

Руководитель института ЮУрГГПУ не смогла оспорить решение о продлении домашнего ареста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении условий отбывания домашнего ареста директору Профессионально-педагогического института (структура Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета) Елене Гнатышиной, обвиняемой в получении взяток от студентов.

Напомним, руководителя одного из подразделений ЮУрГГПУ задержали в конце апреля этого года. По версии следствия, в 2021-2022 годах она получала взятки от студентов, в том числе через посредника – своего заместителя. Деньги директор получала за выставление положительных оценок по итогам государственной итоговой аттестации. При этом на сами экзамены студенты не являлись.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

22 июня Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил Гнатышиной срок домашнего ареста до 25 июля.

Сторона защиты, не возражая против продления срока домашнего ареста, просила суд изменить объем наложенных ограничений и разрешить своей подзащитной ежедневные прогулки, а также посещение медучреждения без согласования со следователем.

Областной суд с учетом позиции прокурора посчитал, что женщина может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, а посему отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил в силе.

Напомним, в декабре за взятки задержали заместителя директора Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко и проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука. Обоим предъявили обвинения в получении взяток от студентов института.

Челябинск, Виктор Елисеев

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