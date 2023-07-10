На участке автодороги Челябинск – Троицк временно закроют движение

Южноуральцев предупредили о введении ограничений на магистрали Челябинск – Троицк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения связаны с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке 46 км автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан.

Ограничительные мероприятия будут действовать в ночь с 13 на 14 июля и продлятся несколько часов:

с 22:00 до 23:00 13 июля вводится ограничение скорости движения на участке;

с 23:00 до 23:40 13 июля – временное перекрытие с полной остановкой движения;

с 23:40 13 июля до 01:40 14 июля вновь будет введено ограничение скорости.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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