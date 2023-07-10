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Понедельник, 10 июля 2023, 12:33 мск

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В Челябинске вынесли приговор организатору тренинга доверия, на котором подросток сломал спину

Организатору психологического тренинга, где челябинский школьник сломал позвоночник, огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 июля, Центральный районный суд Челябинска признал предпринимательницу Светлану Каменецких виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Бизнесвумен занималась организацией психологических тренингов. На один из них и записали родители школьника-подростка, чтобы подтянуть его коммуникативные навыки. В августе 2020 года во время одного из занятий, выполняя упражнение «на доверие», парень упал с полутораметровой высоты и сломал два позвонка. Но матери челябинца об этом даже не сказали, и какое-то время он продолжал заниматься.

Предпринимательницу признали виновной в произошедшем и приговорили к полутора годам колонии общего режима. Кроме того, в возмещение материального и морального вреда она должна будет выплатить семье подростка, в общей сложности, 362 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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