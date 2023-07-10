40 тысяч тестов: на Южном Урале назвали оператора с самым быстрым интернетом

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признается лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных – 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Челябинской области. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 23,68 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 40 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Челябинске и Магнитогорске – медианная скорость скачивания здесь равна 28,88 Мбит/с и 37,59 Мбит/с, и это также самые высокие значения среди всех операторов.

Значительная скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. В Челябинской области только с начала этого года инженеры МегаФона модернизировали и построили свыше 150 базовых станций. Улучшения коснулись Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Миасса, Троицка, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Чебаркуля, Юрюзани и многих других.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи – сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Челябинск, Павел Зварзин

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