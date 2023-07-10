Ознакомился: челябинец порвал на кусочки почти 200 страниц уголовного дела

В Челябинске вынесли приговор о воспрепятствовании производству предварительного следствия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Установлено, что в январе 2023 года мужчину оставили в следственном кабинете СИЗО для ознакомления с материалами уголовного дела, расследуемого в отношении него по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Когда следователь вернулся, от уголовного дела остались лишь кусочки: челябинец умудрился разорвать «на несколько фрагментов» 177 листов.

Уголовное дело восстановлено следователем и направлено в суд.

При назначении наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья, наличие малолетних детей и приговорил южноуральца к 180 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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