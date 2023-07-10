Пятая часть непродовольственных товаров «на каждый день» ушла в онлайн

Больше 20% непродовольственных товаров повседневного спроса теперь продается онлайн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маркетологи зафиксировали новый рекорд на рынке онлайн-продаж непродовольственных категорий товаров повседневного спроса (FMCG). Об этом пишет телеграм-канал компании «NielsenIQ Россия».

«За период января-мая 2023 года он вырос до 21% (годом ранее доля колебалась на уровне 18%)», – отметили по итогам исследования маркетологи.

В 2022 году непродовольственная группа товаров пострадала сильнее всего с точки зрения ассортимента, однако этот же процесс открыл новые возможности для небольших игроков и СТМ (собственных торговых марок розничных сетей), отметили исследователи.

Как результат, доля крупнейших производителей в этом сегменте рынка снизилась сразу на 6,2% в пользу более мелких. Но начинающим игрокам легче найти аудиторию в интернет-магазинах и на маркетплейсах. В итоге динамика продаж в них составила 15% в денежном выражении по сравнению с -0,2% в офлайн-рознице.

В свою очередь, розничные сети закрывают дефицит ассортимента, среди прочего, собственными торговыми марками, которые уже меньше ассоциируются с низкими ценами. И развитие СТМ непродовольственных товаров в настоящее время почти в четыре раза опережает динамику брендов: 47,5% против 12,9%, подсчитали маркетологи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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