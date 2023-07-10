В Челябинской области пропала 11-летняя школьница. Возбуждено уголовное дело

11-летнюю девочку ищут в Ашинской районе почти сутки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11-летняя школьница ушла из дома в Симе в воскресенье, 9 июля, около 20:30. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях.
Рост девочки 140 сантиметров, хрупкого телосложения, волосы русые, глаза серые в очках. Одета была в розовую футболку, черную юбку-шорты и черные кроссовки.
В настоящее время школьницу ищут полиция и волонтеры.
Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области», ВК
Между тем, Следственный комитет России возбудил по факту исчезновения ребенка уголовное дело по подозрению в убийстве. В силовом ведомстве отмечают, что это стандартная процедура в подобных случаях.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или в полицию по телефону 102.
Челябинск, Виктор Елисеев
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