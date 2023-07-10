В Катав-Ивановске полыхают два крупных пожара

Пожарные и жители уральского города борются с огнем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, одновременно два пожара тушат сотрудники службы в Усть-Катаве.

На улице Социалистической горит жилой дом и заброшенные строения на общей площади 200 квадратных метров. Из-за порывов ветра существовала угроза соседнему жилому дому, но пожарные сумели локализовать пожар и отстоять строение. Пострадавших нет, причина пожара будет устанавливаться специалистами дознания.

На улице Станционной (район старого вокзала) рядом с железнодорожными путями полыхают 7 заброшенных строений и трава на площади 2 гектара. Пострадавших нет.

По информации ГУ лесами по Челябинской области, огонь одного из пожаров распространился на лес, охватив около 5 гектаров.

Подтверждают эту информацию и местные издания. По их данным, к борьбе с распространением огня подключились добровольцы из числа местных жителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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