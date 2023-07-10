Заявку на референдум о прямых выборах мэров зарегистрировали в Челябинском облизбиркоме

Инициаторы референдума по возврату прямых выборов глав муниципалитетов подали документы в Избирательную комиссию Челябинской области. Об этом активисты сообщили в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инициативе стало известно на минувшей неделе. Тогда предполагалось, что на референдум вынесут три вопроса. Но по итогам работы инициативной группы (в нее, по данным организаторов, вошли 30 человек) решили оставить два:

1. О возврате прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области (глава избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию).

2. О возврате прямых выборов депутатов Челябинской городской Думы при сохранении районных советов депутатов.

Теперь в течение 15 дней облизбирком должен проверить документы, и в случае, если у него не появится вопросов, зарегистрировать инициативу и передать в Законодательное собрание Челябинской области.

После регистрации и открытия спецсчета можно будет собирать подписи в поддержку инициативы. Собрать нужно 2% от числа избирателей в Челябинской области (чуть менее 51,8 тысячи человек).

Впрочем, уже сейчас можно предположить, что документы инициаторам референдума вернут. Вряд ли возможно проведение референдума сразу по двум вопросам, один из которых касается региона в целом, второй же – лишь одного из его муниципалитетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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