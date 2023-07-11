российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 июля 2023, 06:50 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2023, вторник

  • 10:00 Челябинск – Праздник шоколада (детская библиотека №15, ул. Руставели, 3)

  • 11:00 Челябинск – Литературно-шоколадные истории (детская библиотека №1, ул. Дегтярева, 53)

  • 11:00 Челябинск – Час веселых затей «Наш любимый шоколад» (детская библиотека №3 им. В.Н. Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

  • 11:00 Челябинск – Литературно-игровой час «Лукошко сказок Сутеева» (детская библиотека №4, ул. Бажова, 50б)

  • 12:00 Челябинск – Теневой театр «Что ни страница, то слон, то львица» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13а)

  • 14:00 Челябинск – Читаем вместе «Знакомьтесь: писатель Л. Н. Толстой» (детская библиотека №9 им. Н.П. Шилова, ул. Тухачевского, 8)

  • 14:30 Челябинск – Квест-игра «Тайна потерянной книги» (детская библиотека № 17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)

  • 15:00 Челябинск – Турнир настольных игр (детская библиотека № 19, ул. Зальцмана, 40)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,