11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2023, вторник

10:00 Челябинск – Праздник шоколада (детская библиотека №15, ул. Руставели, 3)

11:00 Челябинск – Литературно-шоколадные истории (детская библиотека №1, ул. Дегтярева, 53)

11:00 Челябинск – Час веселых затей «Наш любимый шоколад» (детская библиотека №3 им. В.Н. Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

11:00 Челябинск – Литературно-игровой час «Лукошко сказок Сутеева» (детская библиотека №4, ул. Бажова, 50б)

12:00 Челябинск – Теневой театр «Что ни страница, то слон, то львица» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13а)

14:00 Челябинск – Читаем вместе «Знакомьтесь: писатель Л. Н. Толстой» (детская библиотека №9 им. Н.П. Шилова, ул. Тухачевского, 8)

14:30 Челябинск – Квест-игра «Тайна потерянной книги» (детская библиотека № 17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)

15:00 Челябинск – Турнир настольных игр (детская библиотека № 19, ул. Зальцмана, 40)

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