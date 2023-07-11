В Челябинской области нашли тело пропавшей школьницы

11-летнюю девочку, пропавшую в Ашинской районе, нашли мертвой.
Как сообщал уже «Новый День», 11-летняя школьница пропала вечером в воскресенье, 9 июля, в городе Сим. В последний раз ее родные видели девочку около 20:30.
Сначала юную симчанку искали родственники. В понедельник, 10 июля, к поискам подключились полиция и волонтеры. Местный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье «убийство».
Сегодня на берегу реки нашли рюкзак девочки. Позднее нашли тело самой школьницы. Оно было закопано у дороги к одному из фермерских хозяйств.
Вероятно, ребенок был убит.
Челябинск, Виктор Елисеев
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