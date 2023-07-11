Подозреваемого в убийстве 11-летней симчанки задержали

В Симе задержали южноуральца, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.
Напомним, 11-летняя школьница пропала вечером в воскресенье, 9 июля, в городе Сим. В последний раз ее родные видели девочку около 20:30.
Сначала юную симчанку искали родственники. В ночь с воскресенья на понедельник к поискам подключились полиция и волонтеры.
На берегу реки Сим нашли рюкзак девочки. Позднее обнаружили тело самой школьницы.
По подозрению в убийстве ребенка задержан местный житель. «По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве», – рассказали в следственном управлении.
Южноуралец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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