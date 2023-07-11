Из-за нашествия мух на южноуральские деревни прокуратура начала проверку известного агрохолдинга

На соблюдение природоохранного законодательства проверяют АО «Уралбройлер».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по многочисленным жалобам жителей Аргаяшского района на нарушение АО «Уралбройлер» требований природоохранного законодательства при работе Аргаяшской птицефабрики вблизи поселка Ишалино и деревни Дербишева.

Ранее жители нескольких населенных пунктов Аргаяшского района пожаловались на нашествие полчищ мух. По словам южноуральцев, насекомые буквально облепили окна, потолки, машины. Причину столь неприятного и откровенно пугающего изобилия двукрылых местные жители видят в действиях работников птицефабрики, заваливших поля отходами жизнедеятельности птицы.

«Прокуратура с участием специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Челябинской области, Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям провела осмотр производственных объектов предприятия и земельных участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к вышеуказанным населенным пунктам, на которых установлено размещение побочных продуктов животноводства, образуемых при содержании сельскохозяйственной птицы», – рассказали в прокуратуре.

В ходе осмотра земельных участков сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» по Челябинской области отобраны пробы почвы для проведения лабораторных исследований и определения превышения допустимых концентраций контролируемых показателей качества почвы.

По результатам проверки при наличии оснований, с учетом заключений специалистов, прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры реагирования, заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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