В Челябинске неадекватный горожанин пытался утопить детей на пляже

ЧОПовцы скрутили взбесившегося челябинца, набросившегося на детей у озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранной компании «Варяг», инцидент произошел в понедельник, 10 июля, на одном из пляжей у Первого озера в Тракторозаводском районе Челябинска.

«Агрессивный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку и пытался топить плавающих детей, обматывая их сетью от буйков. Предположительно, гражданин находился под действием запрещенных веществ», – рассказали в компании.

Прибывшие на вызов сотрудники охранного предприятия скрутили неадеквата и передали полиции. Сейчас с челябинцем разбираются правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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