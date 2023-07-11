На Каменном карьере в Челябинске утонул мужчина

Труп горожанина достали челябинские спасатели из Каменного карьера.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 10 июля, на Шершневском каменном карьере.
По информации городской службы спасения, мужчина неудачно нырнул со скалы в воду. На поверхность он уже не вынырнул.
Тело достали сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска, передав его медикам «скорой». Тем оставалось лишь констатировать смерть.
В причинах гибели челябинца разбираются правоохранители.
Челябинск, Виктор Елисеев
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