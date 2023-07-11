Уральские металлурги запускают инвестпроект на 14 миллиардов рублей

В Группе ММК стартовал проект по строительству цеха литейно-кузнечной продукции стоимостью более 14 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») будет создано современное импортозамещающее производство по выпуску кованых рабочих валков для станов холодной прокатки (РВХП), кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки (ОВХиГП), а также крупногабаритных поковок.

Объем инвестиций в проект превысит 14 миллиардов рублей. В ходе его реализации будет создано более 700 рабочих мест, из них свыше 350 – высокопроизводительных. Мощность нового цеха составит около 24 тысяч тонн изделий в год.

Первая очередь проекта будет реализована во втором квартале 2025 года. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года. Основными потребителями новой продукции Механоремонтного комплекса станут крупные металлургические предприятия, в числе которых ММК, «Северсталь», НЛМК, ЕВРАЗ, «Мечел», ЧТПЗ и «Красный октябрь».

«Более 80% отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков в настоящее время занимают зарубежные производители, – отметил директор ООО «МРК» Олег Ширяев. – После выхода проекта на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%».

Новый цех литейно-кузнечной продукции будет включать в себя литейный участок для производства слитков, кузнечнопрессовый участок для производства поковок, участок термической обработки для термообработки поковок и готовых кованых валков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых валков.

Основной инвестор проекта – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Также льготный заем Механоремонтному комплексу предоставит Фонд развития промышленности Российской Федерации. В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, МРК подписал соглашение с Фондом о выделении льготного займа на 5 миллиардов рублей под 1% годовых по программе «Приоритетные проекты». Подписи под документом поставили директор Механоремонтного комплекса Олег Ширяев и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Проектно-изыскательские работы предстоит выполнить Государственному научному центру ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». Соответствующий договор с его генеральным директором Виктором Семеновым также был подписан в ходе форума. В церемонии подписания участвовал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Привлечение займа Фонда развития промышленности и высокое качество проектных работ ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» позволит Механоремонтному комплексу в предельно сжатые сроки создать новый цех с полным циклом производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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