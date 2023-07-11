В Челябинске водитель маршрутки накинулся с кулаками на пассажира, сделавшего ему замечание

В Челябинске маршрутчик подрался с пассажиром, попросившим его не говорить по телефону во время поездки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 10 июля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Очевидцы успели записать драку на видео.

По словам челябинцев, водитель микроавтобуса №72 управлял автомобилем, полным пассажиров, крайне неаккуратно: быстро разгонялся, резко тормозил. Попутно маршрутчик еще и увлеченно общался с кем-то по телефону, причем весьма громко.

Наконец, один из челябинцев, мужчина лет 50, сделал ему замечание, сказав, что тот громко разговаривает, и пассажирам из-за этого некомфортно. Это возмутило маршрутчика до глубины души. Теперь он начал орать не в телефон, а на мужчину, заявив, что он в маршрутке – главный, и никто не вправе ему указывать, как себя вести.

Конфликт продолжился на улице, куда вышли водитель с пассажиром. «Случилась потасовка, агрессором был водитель, они стали драться, водитель ударил пассажира, и тот упал на землю, – цитирует 74.ru свидетеля драки. – В этот момент супруга и включила камеру на смартфоне. На видео зафиксировано, как мужчина уже поднимается с земли. После потасовки водитель снова с оскорблениями быстро сел за руль и очень резко нажал газ, не успев закрыть дверь за собой. В этот момент пассажиры, находившиеся в салоне, слетели со своих мест».

В компании-перевозчике, обслуживающей маршрут №72, заявили, что в курсе инцидента и начали по этому поводу служебную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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