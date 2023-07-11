На Урале жара начала убивать: скончались два человека

В Челябинске из-за жары умерли два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 11 июля, на улице 250-летия Челябинска на северо-западе областного центра.

По рассказам горожан, мужчина вышел из магазина, но пройдя некоторое расстояние, рухнул на тротуар. Прибывшие по вызову медики вынуждены были лишь констатировать смерть. Они не исключили, что из-за жары у челябинца могло не выдержать сердце.

Понадобилась помощь врачей и на одной из строек Челябинска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на стройплощадке в районе улицы Труда стало плохо оператору строительного крана. Спускать его с рабочего места пришлось спасателям федеральной структуры и городской службы спасения. Они передали мужчину медикам «скорой помощи». Однако, как уточнили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска, спасти 33-летнего мужчину не удалось.

Напомним, сегодня днем температура атмосферного воздуха в Челябинске достигала 37 градусов выше нуля по Цельсию. Завтра жара сохранится: по прогнозам синоптиков, воздух в областном центре днем вновь раскалится до +37.

Лишь после этого температура начнет приближаться к привычным для Южного Урала летним значениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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