Две трети уральцев уверены, что сладкое вредит здоровью. Но отказываться от него не собираются

Лишь 2% россиян полностью отказались от сладкого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян тратят на покупку кондитерских изделий и прочих продуктов с повышенным содержанием сахара относительно немного. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные исследований «Росгосстраха» и «Открытия», приуроченным к отмечаемому сегодня, 11 июля, Всемирному дню шоколада.

Так, почти 90% тратят на эти продукты менее 3 тысяч рублей в месяц. При этом у 49% жителей России на покупку сладкого уходит меньше 1 тысячи рублей. Еще 39% укладываются в сумму от 1 до 3 тысяч.

9% признались, что они ежемесячно отдают за сладости 3-5 тысяч рублей. А еще 3% расходуют даже больше 5 тысяч рублей. Но эти траты, скорее всего, обусловлены не количеством, а высокой средней стоимостью покупок, предполагают авторы канала.

При этом две трети россиян признаются, что едят сладкое каждый день или несколько раз в неделю (35% и 31% соответственно). 14% позволяют себе полакомиться даже не один раз в день. Раз в неделю употребляют сладости 11% россиян.

7% респондентов признались, что едят сладкое 1 раз в месяц. И только 2% заявили, что отказались от таких продуктов.

При этом 18% жителей России считают: сладости определенно вредят здоровью. Еще 45% не столь в этом уверены, но не исключают. Остальные 34% не видят вреда от продуктов с высоким содержанием сахара.

Интересно, что больше всего во вреде сладкого убеждены жители Урала. Здесь первые два варианта ответа выбрали 71% респондентов. Но таких, кто бы полностью отказался от него, среди уральцев не нашлось.

На первом месте по популярности расположился шоколад (58%, можно было выбрать несколько вариантов ответа). На втором и третьем – конфеты (32%) и торты (31%).

Далее следуют выпечка (29%), мармелад (17%), фрукты с большим количеством сахара (16%) и пастила (12%).

Кстати, вопреки распространенному мнению, в России не считают сладости способом борьбы со стрессом – только 15% респондентов разделили такую оценку. Большинство же россиян (81%) заявили, что они просто приносят чувство счастья и удовольствия. А 6% увлекаются сладким в поисках пользы для здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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