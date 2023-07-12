12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12.06.2023, среда
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10:00 Челябинск – Акция «Открой Челябинск!»: кроссворды о Челябинске, краеведческие пазлы, по Челябинску с карандашами (раскраска) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Акция «Фото с книгой!» ко Дню фотографа (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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10:30 Челябинск – Литературный портрет «Художник-сказочник Виктор Сутеев» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Юный художник» по сказкам Владимира Сутеева (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Акция «Прогулка по Саду Победы с библиотекарем»: экскурсии, литературная скамейка, книгообмен и др. (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, у монумента «Защитникам Отечества»)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, у летнего театра)
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14:00 Челябинск – Публичные слушания по вопросу преобразования города Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 89, актовый зал)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Брелок-талисман» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Экологическое путешествие «Загадки природы» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Акция «Здоровье – твой выбор»: выступление творческих коллективов, конкурсы и викторины (сквер около ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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15:00 Челябинск – Индивидуальные занятия по программе «Персональный консультант» по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «РостОК» для детей от 6 до 10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 Челябинск – Музыкальный дивертисмент «Летняя терраса» с участием самодеятельных коллективов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Вернисаж персональной выставки челябинского художника Марии Макашиной «Лепестки и крылья» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Революции» (встреча у памятника В.И. Ленину)
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