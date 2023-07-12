В Челябинской области пропала еще одна 11-летняя школьница

11-летнюю девочку ищут в селе под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок пропал в селе Миасском, административном центре граничащего с Челябинском Красноармейского района. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

11-летняя школьница ушла из дома в неизвестном направлении днем во вторник, 11 июля. Рост девочки 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Одета была в серую футболку, синие шорты, оранжевые кроссовки.

Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт», ВК

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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