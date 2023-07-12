Жителю Сима предъявили обвинение в надругательстве и убийстве школьницы

Южноуральца отправили в следственный изолятор на 2 месяца.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и убийстве 11-летней девочки.
По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим южноуралец вывез школьницу в лес, где надругался над ней, после чего несколько раз ударил ножом. Девочка скончалась на месте.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Сегодня, 12 июля, Ашинский городской суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей на два месяца – до 11 сентября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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