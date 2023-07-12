Туристка пропала, отправившись кататься на катамаране на Тругояке

Спасатели второй день обследуют акваторию Тургояка в поисках отправившейся кататься по озеру женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 11 июля, днем 40-летняя женщина взяла на прокат катамаран одной из местных баз отдыха и под присмотром близких каталась по озеру на небольшом удалении от берега.

Что случилось во время этой прогулки не известно. Очевидцев произошедшего на катамаране нет. Но через несколько минут родственники с берега обнаружили, что катамаран пуст.

Начав поиск самостоятельно, родным не удалось обнаружить пропавшую ни на катамаране ни среди купавшихся на озере, ни среди отдыхающих на берегу. За помощью обратились по телефону 112.

Со слов близких, спасательный жилет перед выходом на озеро женщина не надевала, катамаран нашли в 40 метрах от берега, снять координаты места происшествия родственники не смогли.

Спасатели Миасского отряда областной ПСС начали поиск от точки, приблизительно указанной очевидцами на водной глади Тургояка. До полуночи с помощью кошек был обследован квадрат 20х40 метров.

Сегодня на рассвете поисковые работы возобновлены. Поиск с лодок, и на глубине ведется спасателями и водолазами двух отрядов из Миасса и Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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