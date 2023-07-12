В южноуральском колледже забыли отчислить студента и выставили ему счет за обучение, которого не было

Курсант авиационного колледжа решил отчислиться, но администрация забыла про его заявление и решила, что он должен оплатить учебу, которую не планировал проходить.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в надзорное ведомство обратился бывший курсант Троицкого авиационного технического колледжа – филиала ФГБОУ «Московский государственный технический университет гражданской авиации», заявив о неправомерных финансовых требованиях со стороны образовательного учреждения.

В ходе проверки, проведенной Карталинской транспортной прокуратурой, было установлено, что несовершеннолетний молодой человек подал заявление о нежелании продолжать обучение в ссузе. В соответствии с действующим в колледже Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления курсантов, отчислить его должны были в течение месяца после получения обращения. Однако сделали это позднее.

«Несоблюдение указанного порядка повлекло за собой обязанность произвести оплату за обучение курсанта в завышенном размере – по день его отчисления», – отметили в надзорном ведомстве.

В целях устранения нарушений Карталинским транспортным прокурором директору колледжа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, допустивший промах сотрудник ссуза привлечен к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время излишне внесенная курсантом плата за обучение возвращена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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