Жара отступает: на Южном Урале слегка похолодает

На Южном Урале ослабевает жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне температура воздуха превысила +40 градусов в тени. Сегодня на большей части Челябинской области воздух прогреется до +31. Только в восточных и северо-восточных районах – до +37, в Челябинске – до +35.

Но уже завтра, 13 июля, максимальная температура составит +28, а в пятницу, 14 июля, – +24. Согласно долгосрочному прогнозу 40-градусная жара в этом году на Южный Урал больше не вернется, но в отдельные дни в отдельных районах области может быть +30 или немного выше.

Челябинск, Софья Артемьева

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