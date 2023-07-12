Молодой парень утонул на Первом озере в Челябинске

В Челябинске во время купания утонул молодой человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром сегодня, 12 июля, на Первом озере в Тракторозаводском районе областного центра.

По словам очевидцев, на водоеме отдыхала молодая пара. В какой-то момент оба пошли ко дну. Увидевшие это горожане попытались спасти их. «Один на пляж побежал за спасателями, другой девчонку еле вытащил, – цитирует очевидцев «Агентство чрезвычайных новостей». – А парня не спасли».

Тело молодого человека из водоема достали уже спасатели. В настоящее время на месте трагедии работают представители экстренных и силовых служб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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