Москва направит на дороги Южного Урала еще 146 миллионов рублей

Челябинская область получит дополнительно на дороги 146 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По данным миндортранса региона, на данный момент в эксплуатацию введено порядка 200 километров из запланированных в 2023 году 710 километров, 500 километров дорог сейчас находятся в ремонте.

«Высокие темпы работ были отмечены на федеральном уровне. По решению правительства РФ Челябинской области выделены дополнительно 146 миллионов рублей», – рассказали представители региональных властей.

С помощью федеральной субсидии будет профинансировано завершение строительства улицы 3-я Эльтонская в Челябинске по программе «Стимул». Таким образом, будет обеспечена транспортная доступность территории жилой застройки микрорайона Чурилово.

Федеральные средства выделены региону в рамках реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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