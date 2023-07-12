российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 июля 2023, 10:18 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Москва направит на дороги Южного Урала еще 146 миллионов рублей

Челябинская область получит дополнительно на дороги 146 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По данным миндортранса региона, на данный момент в эксплуатацию введено порядка 200 километров из запланированных в 2023 году 710 километров, 500 километров дорог сейчас находятся в ремонте.

«Высокие темпы работ были отмечены на федеральном уровне. По решению правительства РФ Челябинской области выделены дополнительно 146 миллионов рублей», – рассказали представители региональных властей.

С помощью федеральной субсидии будет профинансировано завершение строительства улицы 3-я Эльтонская в Челябинске по программе «Стимул». Таким образом, будет обеспечена транспортная доступность территории жилой застройки микрорайона Чурилово.

Федеральные средства выделены региону в рамках реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,