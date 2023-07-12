Челябинская и Свердловская области оказались в лидерах по доле расходов на кредиты от среднемесячной зарплаты

Свердловская и Челябинская области вошли лишь в третью десятку российских регионов в рейтинге уровня кредитоспособности населения. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе изучения данных ЦБ и Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тройку лидеров с самым кредитоспособным населением возглавили ЯНАО, Москва и Чукотка – в этих субъектах большая часть доходов свободна от долговых обязательств. Например, в ЯНАО индекс составил 4,27. То есть в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается более четырех фиксированных наборов товаров и услуг в ценах данного региона.

В первой десятке оказался и ХМАО – округ занимает 6 строчку с показателем 3,32.

В Челябинской и Свердловской областях на оставшиеся от уплаты кредитов деньги можно приобрести менее двух фиксированных наборов. Регионы заняли в рейтинге 23 (индекст1,98) и 27 (индекс 1,94) места соответственно.

При этом обе области вошли в семерку регионов , где, согласно расчетам ФоРГО, на оплату кредитов уходит больше всего денег от среднемесячной зарплаты по региону: в Свердловской области эта доля составляет 37,3%, в Челябинской – 33,9%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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