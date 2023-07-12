Девочку, пропавшую в селе под Челябинском, нашли

Полицейские нашли 11-летнюю школьницу, пропавшую в Миасском.

Как сообщал ранее «Новый День», ребенок пропал в селе Миасском, административном центре граничащего с Челябинском Красноармейского района. 11-летняя школьница ушла из дома в неизвестном направлении днем во вторник, 11 июля.

Сегодня ее обнаружили полицейские Копейска (город расположен в 30 километрах от Миасского, но в состав городского округа, граничащего с Красноармейским районом, входят многочисленные поселки). Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девочка была обнаружена в магазине и в настоящее время доставлена в отдел полиции.

Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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