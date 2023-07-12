Вице-мэру Челябинска предъявили обвинение в рамках уголовного дела о халатности

Главу СКР вывела из себя очередная онлайн-встреча с южноуральцами, прозябающими в аварийных домах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, председатель СКР Александр Бастрыкин в режиме ВКС провел повторный личный прием по вопросу нарушения жилищных прав граждан в Челябинской области. В ходе онлайн-встречи южноуральцы вновь отметили, что живут в аварийных домах и вопрос с их расселением до сих пор не решен.

В рамках предыдущего личного приема по данной проблематике глава Следственного комитета дал ряд конкретных поручений руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову, напомнили в пресс-службе ведомства. Сегодня, 12 июля, Александр Бастрыкин заслушал доклад о проделанной работе, в том числе о расследовании уголовных дел, возбужденных по признакам халатности. В рамках их расследования предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергею Чигинцеву и заместителю главы города Александру Астахову, рассказали председателю СКР.

Однако, пообщавшись с жителями авариек, Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту.

Отдельно руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

Отмечено, что в регионе действует областная программа по переселению, на реализацию которой выделено из бюджета порядка 12 миллиардов рублей. При этом в регионе 1176 домов признаны аварийными, почти 24 тысячи граждан нуждаются в переселении.

«Проблемы граждан не решаются, а вы докладываете, как все хорошо и что все меры приняты. А людям я что должен сказать? Еще больше 40 человек из Челябинской области ждут моего приема. Им нужно комфортабельное жилье. Я вам задаю конкретные вопросы, а вы не можете ответить на них, не владеете ситуацией», – раскритиковал Бастрыкин своего подчиненного.

Также глава СКР отметил неудовлетворительную работу сотрудников регионального следственного управления, в том числе в области расследования уголовных дел о некачественном оказании медицинской помощи, защиты прав несовершеннолетних и обманутых дольщиков.

Решение всех озвученных сегодня вопросов поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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