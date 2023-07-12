Досрочных выборов не будет: в Челябинске прошли слушания по расформированию райсоветов

Переход на одноуровневую систему местного самоуправления в Челябинске займет около года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 июля, в здании администрации Центрального района Челябинска прошли публичные слушания по вопросу об отказе от двухуровневой системы самоуправления в областном центре.

Место проведения обсуждений было выбрано неслучайно. Именно здесь Челябинская городская Дума проводит свои пленарные заседания из-за затянувшегося ремонта зала заседаний в здании, которое делят между собой мэрия и муниципальный парламент.

Несмотря на аномальную жару, желающих принять участие в слушаниях оказалось немало: актовый зал, отведенный для их проведения, явно, не вмещал всех пришедших. Судьба реформы, начавшейся девять лет назад, действительно, интересовала горожан.

Напомним, в 2014 году был принят закон «О статусе Челябинского городского округа», согласно которому в городе сформировали автономные районные советы муниципальных депутатов, избираемые в ходе прямых выборов. И уже эти советы делегируют своих представителей в городскую Думу.

Главной целью реформы называли четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Горожане неоднократно заявляли, что реформа себя не оправдала. Но чиновники и депутаты долгое время утверждали обратное. До тех пор, пока в районных советах не стало расти число «независимых» и оппозиционных депутатов. Особого влияния на принятие решений последние не оказывали, но активно освещали неудобные для чиновников проблемы или вопросы, которые властям не хотелось бы выносить на слишком яркий свет. В общем, создавали всяческие неудобства.

А тут еще и федеральный тренд переменился: начатый в первой половине 2010-х эксперимент по превращению региональных «столиц» в мини-подобия Москвы и Санкт-Петербурга решили сворачивать, и в тех городах, где, как и в Челябинске, ввели двухуровневую систему управления, заговорили о возврате к привычному единоначалию.

В общем, у челябинских властей оказалось достаточно причин для пересмотра своего отношения. И быстро нашлись инициативные городские депутаты, выступившие с предложением отказаться от внутригородских районов как самостоятельных (как оказалось, только формально) муниципальных единиц.

Члены Челябинской городской Думы на июньском пленарном заседании инициаторов поддержали и назначили публичные слушания по вопросу лишения Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением на 12 июля.

Участников обсуждений, пришедших сегодня в администрацию Центрального района, предупредили заранее: особенно рассиживаться на слушаниях не дадут – жара, духота, к тому же, мнения жителей собирали и до начала слушаний. В общем, на очное обсуждение отвели два часа.

Началось оно выступлением заместителя председателя думской комиссии по депутатской этике Дмитрия Алехина. Парламентарий заявил, что едва ли не главным поводом для поддержки городскими законодателями реформы были итоги социологического опроса, показавшие, что более 70% горожан не знают своих депутатов. «Возникла идея, что районные депутаты по малым округам будут ближе к народу», – рассказал парламентарий.

Впрочем, уже год спустя многие в реформе разочаровались. В конце 2015 года, рассказал г-н Алехин, выяснилось, что районные администрации решали в основном вопросы благоустройства, а жители города не заметили особых изменений. В общем, результат – так себе, затраты административных ресурсов – несомненны. Казалось бы, логично предложение вернуться к прежней системе управления городом без деления на районы. Если забыть о том, что еще годы после «разочарования» конца 2015 года власти продолжали отмахиваться от критики новой системы и даже потратились на вторую волну выборов в районные советы. А предложение «вернуть все взад» поступило на восьмой год после невпечатляющих итогов 2015-го.

Сменившая думца вице-мэр по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская поддержала предложение. По словам чиновницы, семь райсоветов в семи районах вместе приняли за время своего существования меньше решений, чем сама городская Дума. А на содержание их тратят более 50 миллионов рублей ежегодно. А можно было бы направить на благоустройство, предположила вице-мэр.

Взявшие слово вслед за чиновницей представители фракций в городской Думе тоже оказались единодушны: и единороссы, и либерал-демократы, и коммунисты, и справедливороссы высказались за отмену двухуровневой системы. Член ЕР Рафаил Шафигулин отдельно отметил, что аппарат, обеспечивавший эксперимент, составлял 300 человек. Но что с ними станет после отмены провалившейся «реформы», уточнять не стал.

Определенный диссонанс внес в обсуждение представитель непарламентской оппозиции Ярослав Щербаков, призвавший отклонить предложение, так как в полной мере мнение горожан может отразить только референдум. Его как раз пытаются сейчас инициировать городские активисты.

Впрочем, сам Щербаков в своем письменном заявлении тоже высказался за прямые выборы в городскую Думу, отметил один из организаторов. «Но также – за прямые выборы мэра!» – дополнил «комментатора» челябинец.

Сменившие политиков эксперты также не нашли аргументов в поддержку пока еще действующей системы. Так, преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС Любовь Рубцова вернулась к не раз обсуждавшемуся ранее и упомянутому на сегодняшних слушаниях финансовому вопросу. По словам эксперта, собственных средств от налогов или аренды у районных властей не было, а значит – не было возможности самостоятельно принимать решения.

Действительно, создав якобы самостоятельные муниципальные образования, инициаторы реформы «забыли» обеспечить их независимым финансированием. И едва ли не единственным, что могли заниматься депутаты райсоветов и районные власти – решение проблем благоустройства. И то зачастую через организационную помощь претендентам на участие в программах инициативного бюджетирования и федеральных нацпроектах. Да еще – дискуссиями (публичными и не очень) в стенах парламентов и за этими стенами.

На нашел, что возразить большинству предыдущих ораторов, и председатель общественной палаты города Геннадий Сапрыкин. Лишь вспомнил, с каким энтузиазмом встречали реформу в начале. Но уже в 2017 году члены палаты начали ее критиковать, заявил общественник. Впрочем, заметим от себя, это не помешало провести в 2019 году выборы второго созыва районных советов. И даже довыборы в райсоветы в 2021 году, вчистую выигранные местной оппозицией.

На этом выступления заранее заявившихся ораторов закончились. Организаторы перешли к ответам на поступившие вопросы. Ответили, впрочем, далеко не на все. Но и среди прозвучавших оказались достаточно разнокалиберные по содержанию. Большинство интересовала судьба программ благоустройства. И их поспешили заверить, что сворачивать ничего не собираются.

Кроме того, горожанам сообщили, что границы районов в ходе «обратной» реформы меняться не будут. Останутся и районные администрации – но уже в качестве подразделений городской мэрии. Назначать глав районов, как и до 2014 года, будет мэр.

Ответили участники и на главный вопрос – не придется ли готовиться к досрочным выборам. Оказалось, что таких планов у городских властей нет. Новая «реформа», по их расчетам, займет около года. Так что досрочных выборов мэра или депутатов не будет. Все решится осенью 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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