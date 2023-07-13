13 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13.06.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Акция «Открой Челябинск!»: кроссворды о Челябинске, краеведческие пазлы, по Челябинску с карандашами (раскраска) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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10:00 Челябинск – Литературное занятие «Читаем Маяковского» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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10:00 Челябинск – Гостиная психолога: индивидуальные консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная программам по созданию комфортной среды для студентов Челябинской области (пресс-центр «КП – Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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12:00 Челябинск – Час интересной информации «Что вам надо? Шоколада!» (детская библиотека №4, ул. Бажова, 50б)
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12:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Азбука безопасности» (детская библиотека №7, ул. Машиностроителей, 42)
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13:00 Челябинск – Встреча в летнем читательском лагере «Читун»: читаем «Привет с далекого севера» И. Пивоварова для детей от 7 до 11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит спортсменок женской ватерпольной команды «Динамо – Уралочка» за высокое профессиональное мастерство и успешное выступление в чемпионате России по водному поло (Резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27а, шестой этаж)
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14:00 Челябинск – Семинар «Практика пресечения недобросовестной конкуренции» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, к. 1, второй этаж)
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14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Делаем сами своими руками»: аппликация (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Веселая гусеница» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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15:00 Челябинск – Игровая программа «Зарядка для ума»: пазлы, шарады, кроссворд, просмотр мультфильма «Головоломка» к Международному дню головоломки (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43а, 775-49-53)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Час ребусов (детская библиотека №13, шоссе Металлургов, 53а)
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15:00 Челябинск – Час подвижных игр «Тай, тай, вылетай!»: «Классики», «Резиночка», «Вышибалы», «Колечко», игры-викторины на знание литературных героев (детская библиотека №12, ул. 40 лет Победы, 6)
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15:00 Челябинск – Творческая мастерская «Весёлый карандаш: Лунный город» (детская библиотека №13, шоссе Металлургов, 53а)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Браслет «Дружба» (детская библиотека №7, ул. Машиностроителей, 42)
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15:30 Челябинск – Встреча в клубе «Мастерицы-затейницы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)
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17:30 – 19:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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18:00 – 19:00 Челябинск – Открытая тренировка по зумбе (площадка перед киноцентром «Импульс», ул.50-летия ВЛКСМ, 16)
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18:30 Челябинск – Показ фильма Паоло Соррентино «Великая красота». Оригинальная звуковая дорожка (итальянский язык) с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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19:00 Челябинск – Лекция, посвященная различным видам искусства, их истории, значении и влиянии на общество (студия живописи, ул. Энтузиастов, 11в)
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