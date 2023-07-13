Мэрия Челябинска заявила об оправданности миллионных затрат на автодозвон

Городские власти Челябинска уверены в эффективности новой формы воздействия на заказчиков «рекламы на столбах».

Как уже сообщал «Новый День», администрация Челябинска подключила к борьбе с распространением незаконной рекламы операторов автодозвона.

Затраты бюджета на оплату новой услуги уже превысили 1 миллион рублей: в марте заключен контракт на сумму почти в 400 тысяч рублей, в июле намерены подписать еще один – на 650 тысяч. Но чиновники уверяют, что мера оказалась достаточно действенной.

С расклейкой объявлений в запрещенных для этого местах, уродующей дома и улицы областного центра, городские власти борются уже не первый год. Однако простая зачистка столбов, лавочек и урн от «подпольных» рекламных объявлений ощутимо бьет по бюджету, отмечают в мэрии. Да и малоэффективна: буквально на следующий день такие же листовки могут вновь благополучно «украшать» только что очищенные от них конструкции.

Обращение за помощью к операторам автодозвона, считают чиновники, может стать выходом. О чем свидетельствуют уже первые результаты.

«Обзвон проводится ежедневно с различными временными интервалами – рассказали в мэрии. – В голосовом сообщении указывается, что совершено административное правонарушение, а также дается информация, что нужно сделать для исключения номера из базы автодозвона. Для прекращения автодозвона авторам объявлений необходимо устранить нарушение – снять его и принести в управление благоустройства города с соответствующим заявлением». В итоге теперь рекламодатели сами снимают свои объявления и приносят их в мэрию.

Уже там их приглашают на заседание административной комиссии, на котором выносят штраф. Только за время работы автодозвона, пишет 74.ru, составлено 188 протоколов. При этом размер штрафов варьируется от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 10 тысяч – для должностных и от 10 до 20 тысяч рублей – для юридических лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»