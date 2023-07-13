В южноуральском лесу задержали поджигателя

Под Южноуральском полиция задержала подозреваемого в поджоге леса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Южноуральский» обратились представители пожарной службы, заявившие о факте поджога лесного массива в Увельском районе. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские.
Опросив свидетелей происшествия и проведя ряд других оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Менее, чем за сутки, злоумышленника задержали в лесу, неподалеку от места пожара. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района.
Ущерб от действий южноуральца превысил 770 тысяч рублей.
По данному факту в отделе полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
В настоящее время подозреваемый помещен в специальное лечебное учреждение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube