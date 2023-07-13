В южноуральском лесу задержали поджигателя

Под Южноуральском полиция задержала подозреваемого в поджоге леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Южноуральский» обратились представители пожарной службы, заявившие о факте поджога лесного массива в Увельском районе. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские.

Опросив свидетелей происшествия и проведя ряд других оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Менее, чем за сутки, злоумышленника задержали в лесу, неподалеку от места пожара. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района.

Ущерб от действий южноуральца превысил 770 тысяч рублей.

По данному факту в отделе полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

В настоящее время подозреваемый помещен в специальное лечебное учреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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