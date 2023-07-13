Экс-работника челябинского завода признали виновным в гибели коллеги, раздавленного краном

В Челябинске бывший работник завода осужден за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя.

В суде установлено, что в январе 2023 года по указанию руководства челябинец с помощью крана-оператора вывозил из помещения заводского цеха мусор, оставшийся после капитального ремонта.

В ходе работ мусор уперся о защитную решетку. На подмогу коллеге подоспел один из формовщиков. Мужчина начал руками подталкивать застрявший мусор, но, когда преграду удалось преодолеть, не успел покинуть зону движения крана-оператора. Рабочий оказался буквально раздавлен между машиной и стенкой. От полученных травм он скончался на месте.

Суд счел, что причиной трагедии стали небрежные действия сотрудника, управлявшего краном. Челябинца признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

С учетом признания вины, наличия на иждивении двух малолетних детей, южноуральца приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком той же продолжительности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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