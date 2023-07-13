Главный архитектор Челябинска ушел в отставку

Павел Крутолапов уходит с поста главного архитектора Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, чиновник уволился по собственному желанию.

С 14 июля его полномочия будет исполнять Ольга Никитина.

Павел Крутолапов родился в Челябинске в 1984 году. В 2008-м окончил архитектурный факультет Южно-Уральского государственного университета, специальность «Архитектор».

В 2005 году поступил работать архитектором в проектное бюро «Призма». В 2007-м занял должность ведущего архитектора.

В 2009-2015 годах – соучредитель и главный архитектор в компании «Архитектурная мастерская №24». В 2015-2020 – управляющий партнер компании «Escher».

В 2020 году назначен на должность начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, главного архитектора города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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