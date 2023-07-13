Трое челябинцев набросились на прохожих, решив, что их снимают

В Челябинске три рецидивиста избили и ограбили двоих случайных прохожих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на четверг, 13 июля, на улице Горького в Тракторозаводском районе областного центра.

К стоявшим у магазина двум челябинцам подошли трое неизвестных и без лишних предисловий начали их избивать. После этого забрали у горожан мобильные телефоны и сбежали. Ущерб в общей сложности составил 45 тысяч рублей.

Впрочем, далеко уйти они не успели. Наряд полиции, который вызвали пострадавшие мужчины, обнаружил дебоширов в соседнем дворе. При обыске у них нашли и телефоны челябинцев.

По словам участников нападения, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», они решили, что незнакомцы снимают их на камеру телефона. И решили «объяснить» режиссерам-любителям, что так делать нехорошо.

В полиции выяснилось, что все трое неоднократно судимы. В настоящее время они содержатся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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