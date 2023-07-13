У озера в Челябинской области сосна рухнула на машину

У озера Тургояк сосна упала на крышу припаркованного автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 12 июля, в лесном массиве недалеко от озера Тургояк (Миасс). Сосна рухнула на крышу автомобиля, который кто-то из отдыхающих припарковал недалеко от дерева. Фото пострадавшей машины южноуральцы опубликовали в социальных сетях.

«На Тургояке. Пострадала тачка», – подписал снимок автор в группе «Инцидент Миасс».

Причем, по словам миассцев, это не единственное опасное дерево на поляне.

«Начнем с того, что дерево уже было спилено и стояло там, как говорят очевидцы, более 2 месяцев. О данной ситуации сообщали. Там стоит второе такое же дерево, действий нет, скоро упадет!" – рассказала одна из жительниц города.

Как рассказывают местные жители, две дерева спилили несколько месяцев назад. Все это время они стояли, опираясь еще на одну сосну.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»