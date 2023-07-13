Челябинцев пригласили пройтись по Дому Покровского

Исторический музей запустил проект ежедневных экскурсий по Дому Общественного собрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Исторического музея Южного Урала, ежедневно в течение июля у горожан и гостей Челябинска будет возможность видеть два этажа с роскошными интерьерами старинного особняка и погрузиться в историю города 19 века.

«Все это ждет вас в Доме Покровского (Дом Общественного собрания) – в тех же стенах, где в 1880-е годы братья Покровские обустроили очаг культуры с библиотекой, музыкальными вечерами и прочими прелестями цивилизации», – рассказали представители учреждения.

Для сохранения и репрезентации остатков самобытной челябинской старины Исторический музей Южного Урала восстановил особняк Шиховых-Покровских. Здесь, на втором этаже здания разместилась уникальная экспозиция «История купечества на Урале» с коллекцией антикварной мебели второй половины XIX века. Новая экспозиция позволяет раскрыть в сравнительно небольшом выставочном пространстве широкий круг исторических тем.

Ежедневные экскурсии в Дом Покровского, на выставку «История купечества на Урале» будут проходит на протяжении всего июля. Акция приурочена к 180-летию со дня рождения Владимира Покровского, отмечавшегося 11 июля.

Владимир Покровский родился в Челябинске в 1843 году в семье уездного врача, винокура и предпринимателя.

В 1870 году окончил Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата юридических наук. В том же году поступил на должность чиновника Уфимско-Оренбургского отделения Управления государственными имуществами. С 1872 года жил и работал в Челябинске.

Был мировым посредником Челябинского уезда, членом городской управы представителем суда сиротского, мировым судьей, председателем съезда мировых судей Челябинского округа, председателем попечительского совета первой в городе женской прогимназии, председателем комиссии по заведению городским детским приютом, попечителем начальных школ, председателем комитета о домах трудолюбия, почетным мировым судьей.

С 1874 по 1878 годы занимал должность городского головы Челябинска.

Выйдя в отставку в 1889 году, занялся предпринимательством. Активно лоббировал интересы Челябинска при строительстве Западно-Сибирской железной дороги. В 1905-1906 годах стал одним из организаторов и первым руководителем Челябинского отдела конституционно-демократической партии. Умер в 1913 году, находясь на лечении в Германии. Похоронен в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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