Челябинки не поделили дорогу: в центре города после аварии Toyota вылетела в траншею

Две иномарки столкнулись в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 13 июля, в середине дня на пересечении улиц Труда и Красной.

По предварительным данным, озвученным в ГИБДД Челябинска, столкнулись Chery Tiggo под управлением 31-летней женщины-водителя и Toyota Camry. За рулем второй иномарки была 35-летняя автоледи.

Toyota направлялась по Красной в сторону улицы Кирова, в то же время Chery выезжала налево с Труда на улицу Красную. Водитель японского автомобиля воспользовалась последними секундами, когда горел зеленый сигнал светофора. Этого не заметила автоледи за рулем «китайца».

После удара Toyota вылетела в траншею дорожных работ (на улице Труда сейчас меняют трамвайные пути).

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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